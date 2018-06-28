28 июня, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебске парень избил кондуктора, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Учащийся Улльского госпрофлицея 23 июня около 18.00 вместе с тремя знакомыми девушками в состоянии сильного алкогольного опьянения сели в троллейбус №7. К компании подошел кондуктор 1958 года рождения, попросил предъявить билет или проездной. Молодой человек ответил, что у него проездной. Затем добавил, что пошутил, но платить не собирается. После чего парень ударил кондуктора сначала в лицо, а когда работник упал, нанес еще удар в грудь. На ближайшей остановке компания вышла.

"Водитель троллейбуса вызвал милицию, задержали хулигана в течение 10 минут. Придя в себя, парень начал раскаиваться в содеянном", - рассказал Виталий Сапроненко.

В отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.339 УК Беларуси. Ранее молодой человек судим не был.-0-