В Витебске подросток смертельно ранил ножом мужчину

1 ноября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебске подросток смертельно ранил ножом 35-летнего мужчину и скрылся, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.
Установлено, что вечером 27 октября возле одного из домов на ул. Гагарина 16-летний юноша во время возникшего конфликта ударил ножом мужчину. От полученных травм тот скончался в медучреждении. Подросток скрылся с места происшествия, но в течение часа его задержали сотрудники милиции. У молодого человека обнаружили орудие убийства.
Юноше предъявлено обвинение по ч.1 ст.139 УК (убийство). Он заключен под стражу.
Расследование продолжается.-0-
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