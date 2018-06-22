В Витебске с балкона четвертого этажа упал мужчина

22 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебске с четвертого этажа дома упал мужчина, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.
Информация о происшествии поступила на пульт дежурного сегодня в 10.26. Несчастный случай произошел по ул.Ленина, 3А. Мужчина 1981 года рождения упал с балкона четвертого этажа на козырек второго, под которым расположен магазин. С закрытой черепно-мозговой травмой он госпитализирован. Со слов пострадавшего, на балконе его закрыла бабушка. При попытке спуститься с помощью веревки он сорвался.
По данному факту проводится проверка.
Виталий Сапроненко отметил, что распространяемая в соцсетях информация о том, что упал якобы ребенок, не соответствует действительности.-0-
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