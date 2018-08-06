6 августа, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебске в пруду утонул мужчина, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебской областной организации Белорусского республиканского общества спасания на водах.

В областном центре 5 августа сотрудники МЧС достали из сажалки по ул. П.Бровки тело 58-летнего мужчины. На его голове обнаружены ссадины. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

В тот же день на озере Зароновское Витебского района утонул 19-летний житель областного центра. По предварительной информации, он пьяным полез в воду ловить раков.

Кроме того, 31 июля водолазы спасательной станции организации достали из озера в Миорском районе тело 59-летнего местного жителя. Он 28 июля поехал рыбачить и пропал. Вероятнее всего, выпал из лодки, а спасательного жилета на себе не имел.

Еще один инцидент произошел 2 августа: 34-летний житель Верхнедвинского района с женой пошли искупаться на реку Дрисса. Жена в какой-то момент отошла и потеряла мужа из виду. Позже его тело из реки достали спасатели.

На минувшей неделе в области удалось спасти пять человек. Так, 31 июля в Орше 20-летний житель решил переплыть Днепр, но не рассчитал свои силы и начал тонуть. Работники станции областной организации спасли молодого человека. В Полоцке 2 августа на Западной Двине подоспевшие спасатели помогли выбраться 19-летней девушке, которая запуталась недалеко от берега в водорослях. Третий случай произошел в Шарковщине: пьяная женщина решила искупаться в пруду и начала тонуть. Ее крики о помощи услышали милиционеры и достали из воды. В выходной, 4 августа, на озере Дривяты в Браславе на байдарке плавали двое минчан. Где-то на расстоянии около 2,5 км от спасательной станции наблюдатель заметил, что люди перевернулись и барахтаются в воде. Отплывая, они взяли с собой спасательные жилеты, которые помогли им дождаться подмоги.

С начала года в регионе утонули 38 человек, из них два несовершеннолетних, спасены 16, в том числе трое детей.-0-