3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Полоцке спасли тонувших школьницу и студентку. Такая информация размещена на сайте МЧС, сообщает БЕЛТА.
Случай произошел на реке Западная Двина в Полоцке по улице Богдановича. Сообщение об этом поступило 2 августа в 16.20. В реке тонули 12-летняя ученица Бигосовской средней школы Верхнедвинского района и 18-летняя студентка Полоцкого педагогического колледжа. Работник МЧС спас обеих.
Спасенные в госпитализации не нуждались.-0-
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