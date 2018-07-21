21 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебске задержали подозреваемого в убийстве женщины, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.

В милицию 20 июля обратился прохожий. Он рассказал, что в лесопарковой зоне на берегу Западной Двины в районе улицы 39-Армии обнаружен труп женщины. На место происшествия приехала следственно-оперативная группа Управления внутренних дел, а также руководство УВД, Управления Следственного комитета и Государственного комитета судебных экспертиз по Витебской области.

"Погибшую обнаружили без одежды с многочисленными телесными повреждениями. В ходе первичного осмотра была установлена ее личность - это 37-летняя жительница Витебска. В результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий правоохранителям стали известны приметы мужчины, с которым она находилась накануне убийства на берегу реки", - рассказала Ольга Шкуратова.

На его поиск и задержание были ориентированы все территориальные отделы милиции и патрульные наряды в городе. Спустя 12 часов подозреваемого задержали оперативники уголовного розыска Первомайского РОВД.

По предварительной информации, 37-летний мужчина познакомился с потерпевшей накануне. На берегу реки они распивали спиртные напитки, у них произошел конфликт, и подозреваемый нанес женщине несколько ударов. Смерть наступила от тяжелой черепно-мозговой травмы.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 139 УК. В настоящий момент подозреваемый находится в ИВС. Мотив и обстоятельства преступления устанавливаются.-0-