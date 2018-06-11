В Витебской области участились автоаварии из-за лосей

11 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебской области в июне участились автоаварии из-за лосей, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.
За минувшие выходные в регионе произошли две такие аварии. В Бешенковичском районе 10 июня около 23.00 мужчина 1986 года рождения совершил наезд на внезапно выбежавшего на проезжую часть лося. Днем ранее также в темное время суток по аналогичной причине произошло ДТП в Оршанском районе. Животные в обоих случаях погибли.
"При движении в темное время суток по дорогам вдоль лесов водителям следует соблюдать повышенную осторожность: из-за яркого света фар находящиеся поблизости животные теряют ориентацию и зачастую выскакивают на проезжую часть. Из-за крупных габаритов животного и скорости транспортного средства случаи столкновения с лосями особо опасны и приводят к серьезным последствиям", - подчеркнул Александр Казючиц.
За 2016-2017 годы в Витебской области произошло 9 наездов на животных, в результате которых 2 человека погибли и 8 получили травмы различной степени тяжести.-0-
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