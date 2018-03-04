В Витебской области выявлены нарушения при выплатах работникам

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитетом государственного контроля Витебской области с начала 2018 года выявлены факты, когда нанимателями нарушены сроки начисления отпускных и стимулирующих выплат, сообщили БЕЛТА в КГК региона.

Так, ОАО "Барсучанка" Докшицкого района не смогло найти средства на выплату отпускных работникам до начала трудового отпуска. В результате 30 работников получили положенные к отпуску выплаты с просрочкой от 11 до 62 дней, а некоторые - спустя месяц после выхода из отпуска. За нарушение трудового законодательства на руководителя организации наложен денежный штраф.

Строительной организацией Новополоцка в декабре прошлого года работникам была назначена единовременная выплата на оздоровление в общей сумме Br5,8 тыс. Но к 1 февраля 2018 года ее так и не выплатили. Кроме того, в нарушение требований законодательства организация не предоставила в органы статистики отчет о просроченной задолженности по заработной плате, в результате чего указанная задолженность была скрыта от внимания контролирующих органов. По требованию КГК фирма, наконец, выдала причитающиеся выплаты работникам и представила достоверную статотчетность.

О выявленных нарушениях проинформирован комитет по архитектуре и строительству Витебского облисполкома - для недопущения просроченной задолженности по зарплате и искажений в статотчетности.

"В целом ситуация с соблюдением трудовых прав работников находится под пристальным вниманием Комитета госконтроля Витебской области. Факты нарушения сроков выплаты зарплаты выявляются в ходе тематических мониторингов, при анализе статистической отчетности и рассмотрении обращений граждан, после чего проводится комплексная работа по ликвидации задолженности перед работниками и выработке мер по предотвращению подобных нарушений, - отметили в КГК региона. - На 1 января 2018 года проблемная задолженность по зарплате организаций по сравнению с началом 2017 года сократилась более чем в 2 раза и имелась в 30 организациях на сумму Br930 тыс.".-0-