25 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестское предприятие оштрафовано за перевозку пассажиров автомобилями такси без лицензии, сообщил БЕЛТА заместитель начальника отдела УДФР КГК по Брестской области Владимир Олесик.

Нарушение законодательства было выявлено во время проверки финансовой милицией частного транспортного унитарного предприятия Бреста, осуществляющего деятельность в области пассажирских перевозок автомобилями такси. Установлено, что предприятие после прекращения действия специального разрешения (лицензии) в период с февраля по сентябрь 2017 года продолжало выполнять пассажироперевозки. От этой деятельности ЧТУП получило доход в размере Br15,8 тыс.

Экономический суд Брестской области признал ЧТУП виновным в совершении административного правонарушения по ч.1 ст.12.7 КоАП (незаконная предпринимательская деятельность, осуществляемая без специального разрешения - лицензии). На предприятие наложено взыскание в виде штрафа в размере 40 базовых величин с конфискацией незаконно полученного дохода в размере Br15,8 тыс.

В УДФР напоминают, что пассажироперевозки относятся к видам деятельности, на осуществление которых требуются специальные разрешения (лицензии) уполномоченных на их выдачу государственных органов и государственных организаций.-0-