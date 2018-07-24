В Витебском районе дачник обнаружил на участке склад боеприпасов

24 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебском районе дачник обнаружил на своем участке склад боеприпасов, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник службы информационно-пропагандистской работы в/ч 5524 Мария Воробьева.

Обладателем опасного клада стал дачник из деревни Павлюченки. После ливней, продолжавшихся последние дни, мужчина решил заняться огородом и возле забора увидел торчащий из земли подозрительный предмет. О своей находке он сообщил в милицию. Приехавшая по вызову группа саперов обнаружила 13 снарядов, три гранаты, одну мину и взрыватель времен войны. Боеприпасы представляли угрозу, так как от сильного удара лопатой или косой могли взорваться.

Все опасные находки вывезены в безопасное место и уничтожены.-0-