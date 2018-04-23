В Витебском районе погиб тракторист

23 апреля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебском районе во время сельхозработ погиб тракторист, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

Трагедия произошла сегодня около 13.20 на поле возле деревни Задубровье. Водитель трактора 1982 года рождения наехал сеялкой на своего 51-летнего коллегу.

Фото ГАИ УВД Витебского облисполкома

Александр Казючиц рассказал подробности происшествия. Оба водителя, пообедав, отправились к своим машинам, один из них сел в трактор и начал двигаться задним ходом. Второй тракторист жестами показал своему коллеге остановиться. Тот остановился, но потом поехал прямо, не заметив переместившегося коллегу, который оказался перед сеялкой и попал под ее колесо.

В настоящее время на поле работают следователи Витебского РОСК, которые совместно с экспертом-криминалистом и представителем Департамента госинспекции труда осматривают место происшествия, отметила официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.-0-