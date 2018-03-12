12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Волковыске зарегистрировано 20 случаев кори, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Инна Карабан.

"На сегодня в Волковыске подтверждено 20 случаев заболевания корью. За людьми, которые были в контакте с заболевшими, ведется медицинское наблюдение. Это позволяет вовремя выявить заболевание и начать лечение пациентов. Среди контактных жителей новых случаев кори не выявлено", - рассказала Инна Карабан.

Заболевание в большинстве случаев выявлено у тех, кто не был привит. В отношении некоторых пациентов уточняется их прививочный статус: изучается вся медицинская документация, в том числе из детской и взрослой поликлиник.

Подтип кори, который сейчас регистрируется Волковыске, ранее в Беларуси не циркулировал. Он встречается в странах Европы, в том числе Украине. Этот факт позволяет судить, что вирус был завезен из какой-то европейской страны. Генотип вируса не влияет на тяжесть заболевания, оно протекает у всех пациентов практически одинаково. Если у человека иммунитет снижен, он будет переносить болезнь в более тяжелой форме.

Представитель Минздрава обратила внимание, что никогда не стоит ставить под сомнение эффект вакцинации - это единственный научно доказанный способ профилактики заболевания. Прививку стоит сделать в первую очередь тем, кто часто выезжает за границу. Заболеть могут и вакцинированные люди, но в единичных случаях, когда иммунный ответ на вакцину не сработал.

В Волковыске открыт дополнительный прививочный пункт, который работает с 8.00 до 20.00.-0-