В Волковысском районе на месте пала сухой травы обнаружен погибший мужчина

26 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Волковысском районе на месте пала сухой травы обнаружен погибший мужчины, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.
Тело мужчины 1939 года рождения на приусадебном участке в деревне Бискупцы обнаружил 25 марта его сын. Как выяснилось, накануне он приезжал к отцу, оставил продукты. Пенсионер хозяйственными делами заниматься не планировал.
Сын забил тревогу, когда отец не ответил на телефонный звонок. Утром он приехал в деревню, однако дом был закрыт. Внутри хозяина не оказалось. Сосед подсказал, что вечером 24 марта за сараем горела трава. На земле возле забора сын и обнаружил тело отца.
Подразделения МЧС не привлекались. Обстоятельства трагедии и причину смерти пенсионера устанавливают специалисты Следственного комитета.
В Гродненской области с начала года зарегистрировано 102 загорания сухой растительности на общей площади свыше 40 га.-0-
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