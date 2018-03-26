В Волковысском районе на месте пала сухой травы обнаружен погибший мужчина

26 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Волковысском районе на месте пала сухой травы обнаружен погибший мужчины, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.

Тело мужчины 1939 года рождения на приусадебном участке в деревне Бискупцы обнаружил 25 марта его сын. Как выяснилось, накануне он приезжал к отцу, оставил продукты. Пенсионер хозяйственными делами заниматься не планировал.

Сын забил тревогу, когда отец не ответил на телефонный звонок. Утром он приехал в деревню, однако дом был закрыт. Внутри хозяина не оказалось. Сосед подсказал, что вечером 24 марта за сараем горела трава. На земле возле забора сын и обнаружил тело отца.

Подразделения МЧС не привлекались. Обстоятельства трагедии и причину смерти пенсионера устанавливают специалисты Следственного комитета.

В Гродненской области с начала года зарегистрировано 102 загорания сухой растительности на общей площади свыше 40 га.-0-