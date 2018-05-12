12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Жлобине при пожаре в многоэтажке эвакуировали 37 человек, сообщили БЕЛТА в МЧС.
Сообщение о пожаре поступило 11 мая около 20.30. По прибытии к месту вызова спасателей открытым пламенем горела однокомнатная квартира на втором этаже девятиэтажки. Сотрудниками МЧС с верхних этажей дома были эвакуированы 37 человек, в том числе восемь детей. В результате пожара в квартире уничтожено имущество, повреждены стены и потолочное перекрытие. Пострадавших нет.
Причина возгорания устанавливается. Одна из рассматриваемых версий - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.-0-
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