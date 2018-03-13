Верховный суд рассматривает апелляцию по делу экс-председателя Солигорского райисполкома

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Верховный суд начал рассмотрение в апелляционном порядке уголовного дела в отношении бывшего председателя Солигорского райисполкома Александра Римашевского, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Минский областной суд в декабре 2017 года вынес обвинительный приговор в отношении экс-председателя райисполкома. Бывший чиновник был признан виновным в совершении преступления по ч.3 ст.430 УК (получение взятки лицом, занимающим ответственное положение). Его приговорили к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима, с конфискацией имущества. Экс-председателю райисполкома в доход государства необходимо выплатить стоимостный эквивалент неосновательно приобретенной выгоды в размере более Br28,56 тыс.

Александр Римашевский получал взятки на протяжении примерно года. Общая сумма составила $16,9 тыс., что является особо крупным размером. Взятки за четыре приема передал один человек - представитель коммерческой структуры "Белросагросервис". Его фирма поставляла сельхозпредприятиям Солигорского района семена, средства защиты растений, но деньги за товар вовремя не выплачивались. Взятки передавались с целью погашения задолженности сельхозпредприятий перед коммерческой структурой.

Чиновника задержали 30 мая на дороге вблизи деревни Камень Копыльского района Минской области с поличным, в момент получения взятки в $2,7 тыс.-0-