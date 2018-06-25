Виновница ДТП с пострадавшим в Минске сдавала на права 15 раз

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Виновница ДТП с пострадавшим в Минске, которое произошло 12 января текущего года, не учла погодные и дорожные условия при движении. Расследование уголовного дела по обвинению 26-летней женщины-водителя в совершении ДТП завершено Следственным управлением УСК по г. Минску, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по г. Минску Марина Дранькова.

Предварительно установлено, что автомобиль Geely под управлением 26-летней женщины на путепроводе на улице Ваупшасова в Минске выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Renault. Следовавшая за ним легковушка также стала участником ДТП. В результате лобового столкновения транспортных средств водителю автомобиля Renault причинены тяжкие телесные повреждения, а его пассажирке - менее тяжкие.

ДТП произошло в темное время суток на мокрой, местами обледеневшей дороге. По выводам следствия, обвиняемая не учла погодные и дорожные условия, неправильно применила приемы управления автомобилем, в том числе опередила впереди движущийся автомобиль, что привело к заносу автомобиля и выезду на полосу встречного движения.

По результату автотехнических экспертиз специалисты пришли к выводу, что у водителя Renault отсутствовала техническая возможность предотвратить столкновение с Geely. Машины до момента столкновения были исправны.

Водительское удостоверение на право управления транспортными средствами обвиняемая получила в 2014 году, при этом практический экзамен в ГАИ по навыкам управления транспортным средством сдавала 15 раз. Она неоднократно привлекалась к административной ответственности за превышение установленной скорости движения.

Водителю автомобиля Geely предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Свою вину женщина не признала.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-