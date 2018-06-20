20 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Витебский лжериелтор три года присваивал деньги за чужие квартиры, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

На протяжении трех лет житель Витебска связывался с людьми, желавшими продать свои дома и квартиры. Представляясь компетентным риелтором, мужчина предлагал свои услуги и содействие в организации и проведении сделок. Пользуясь доверием, злоумышленник заключал от имени владельцев недвижимого имущества гражданско-правовые договоры, а полученные от реализации деньги присваивал.

"Установлено, что витебчанин действовал в группе с иными лицами, подыскивая клиентов на территории всей Беларуси", - подчеркнул Виталий Сапроненко.

За мошенничество в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.209 УК. В настоящее время подозреваемый арестован, содержится в СИЗО.

Граждан, пострадавших от его противоправной деятельности, правоохранители просят обращаться в 7-е управление (по Витебской области) ГУБОПиК МВД по телефонам: 8 (029) 591-38-91, 8 (0212) 670-040 или 8 (0212) 665-044.-0-