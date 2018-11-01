1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель легковушки погиб в ДТП в Речицком районе, госпитализированы три пассажира. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
Авария произошла сегодня примерно в 1.20 у д.Гончаровка. "30-летний водитель за рулем Pegeout 605 ехал со стороны автодороги Речица - Хойники. По предварительной информации, на закруглении дороги он не справился с управлением и съехал в кювет. Машина несколько раз опрокинулась и врезалась в дерево", - проинформировали в ГАИ.
В результате ДТП водитель погиб на месте, он не был пристегнут ремнем безопасности. Две пассажирки 25 и 28 лет, а также 22-летний пассажир госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка.-0-
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