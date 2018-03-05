5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель милицейской машины погиб при столкновении с поездом в Добрушском районе, сообщили БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.

Инцидент произошел днем 3 марта у д. Красная Буда. Служебный автомобиль Добрушского РОВД при проезде нерегулируемого железнодорожного переезда на 7-м км автодороги Тереховка - Андреевка - граница Украины столкнулся с тепловозом. В машине находились три сотрудника Добрушского РОВД и гражданин, задержанный за административное правонарушение.

В результате аварии милиционер-водитель от полученных повреждений скончался на месте. "Ехавший в качестве пассажира оперативник РОВД с телесными повреждениями различной степени тяжести был госпитализирован в отделение реанимации. Участковый инспектор с травмами был доставлен в хирургическое отделение. Мужчине, задержанному за мелкое хулиганство (ст. 17.1 КоАП Беларуси), в медучреждении также была оказана помощь, от госпитализации он отказался", - проинформировали в УВД.

Как рассказали в милиции, сотрудники райотдела внутренних дел выезжали в д. Усохская Буда в связи с поступившим сообщением о хулиганских действиях. Правонарушитель был задержан и доставлялся в Добрушский РОВД.

Следственным управлением УСК по Гомельской области по факту аварии возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств) УК Беларуси.

Родственникам погибшего сотрудника и пострадавшим в результате ДТП милиционерам руководством и личным составом органов внутренних дел Гомельской области оказывается всяческая поддержка.-0-