На брестского таксиста завели уголовное дело за ложный донос о разбойном нападении

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На брестского таксиста завели уголовное дело за заведомо ложный донос о вооруженном разбойном нападении. Такая информация размещена на сайте МВД, сообщает БЕЛТА.

В райотдел милиции около полуночи 3 января поступил звонок о происшествии. Со слов заявителя, водителя такси, недалеко от областного центра на него напали двое неизвестных, которых он подвозил на машине. Под угрозой ножа клиенты забрали деньги и видеорегистратор. "Работая на месте предполагаемого разбоя, мы засомневались в показаниях потерпевшего. Как-то без эмоций он весьма подробно описал приметы и каждое действие подозреваемых, включая стирание следов пальцев рук на дверных ручках иномарки, - рассказал старший оперуполномоченный по особо важным делам управления уголовного розыска УВД Брестского облисполкома Сергей Рыбаков. - Показалось странным и то, что гаджет без карты памяти был найден в нескольких метрах от автомобиля. Обычно такие вещи злоумышленники продают или используют сами. Тем не менее, основной версией оставался разбой".

В поисках налетчиков сыщики обошли каждое подворье 10 близлежащих деревень, а также проверили около 1,5 тыс. человек. Удалось выйти на схожих по описанию мужчин, однако в итоге их причастность к преступлению не подтвердилась.

Одновременно милиционеры проверяли и заявителя. Оказалось, он является завсегдатаем увеселительных заведений и накануне в очередной раз проиграл около Br300 в казино. В последнее время таксист не делился заработком с сожительницей, хотя именно ее мать одалживала деньги на покупку автомобиля и развитие бизнеса. "В надежде найти хоть какие-то деньги сожительница регулярно проверяла машину возлюбленного. Заработка в салоне никогда не оказывалось. Несоответствие в показаниях сожителей стало дополнительным подтверждением обмана таксиста, в котором он в итоге сознался", - добавил Сергей Рыбаков.

По словам мужчины, он и не подозревал, что ложь может привести к таким последствиям. Рассчитывал, что подозреваемых в разбое не найдут, намереваясь таким образом скрыть истинные обстоятельства растраты заработка. Уголовное дело по факту разбоя следователи прекратили, а лжепотерпевший стал фигурантом другого разбирательства. Теперь уголовное дело возбудили в отношении него самого, квалифицировав действия по ч.2 ст.400 УК (заведомо ложный донос с обвинением в тяжком преступлении). Заявитель и ранее давал ложные показания милиционерам, но тогда обошлось без правовых последствий для него. Также известно, что молодой человек судим за кражу медных труб со стройки.-0-