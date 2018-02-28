Водитель погрузчика погиб на "Белшине"

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бобруйский межрайонный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту смерти водителя погрузчика на территории ОАО "Белшина", сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

На место происшествия выехали следователи, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По предварительной информации, около часа ночи на территории ОАО "Белшина" перевернулся 3-тонный погрузчик. Водитель погиб. "Более конкретно о том, что произошло, можно будет говорить позже", - отметила Оксана Соленюк.

Как сообщают местные СМИ, 36-летний мужчина помогал вытянуть другой погрузчик, который застрял в снегу. Во время буксировки колесо пришедшего на помощь погрузчика попало в снежную яму, машина упала на бок. Мужчина скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.-0-