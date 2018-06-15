Военнослужащий из Печей за превышение полномочий приговорен к трем годам колонии

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военнослужащего из Печей за превышение полномочий суд приговорил к трем годам колонии и лишили звания, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минского областного суда.

Сегодня приговором суда Борисовского района обвиняемый был признан виновным по ч.1 ст.455 УК (превышение начальником и должностным лицом власти и служебных полномочий, совершенное из иной личной заинтересованности, повлекшее причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан, государственным и общественным интересам) и по ч.2 ст.455 УК (превышение власти и служебных полномочий, сопряженное с насилием).

Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года в исправительной колонии усиленного режима, без конфискации имущества. Он также лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей, сроком на пять лет, с лишением воинского звания "старший лейтенант".

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.-0-