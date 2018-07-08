Волонтеры поисково-спасательного отряда "Ангел" нашли мальчика из Ирана

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волонтеры поисково-спасательного отряда "Ангел" нашли 10-летнего мальчика из Ирана, сообщает БЕЛТА.
Как рассказал руководитель "Ангела" Сергей Ковган, в отряд позвонил мужчина по имени Евгений, гулявший в минском парке Победы. "Прохожий обратил внимание на мальчика, который был в парке один. Волонтеры выехали на место и обнаружили ребенка", - пояснил Сергей Ковган.
10-летний Эскандаризадех Вала Ягхуб, гражданин Ирана, ушел из дома 7 июля вечером. Его поиски вели волонтеры и милиция, куда обратились родные мальчика.-0-
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