Вынесен приговор обвиняемому в ДТП под Минском с участием трех легковушек и фуры

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Минского района вынес приговор по уголовному делу о ДТП с тяжкими последствиями с участием трех легковых автомобилей и фуры под Минском, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Миноблсуда.

Обвиняемый - 40-летний житель Гродненской области, который был за рулем легковушки, - признан виновным в нарушении правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения. Он приговорен к 4 годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа, а также лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 5 лет.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в Минский областной суд.

Авария с участием трех легковых автомобилей и автопоезда произошла днем 5 ноября 2017 года на дороге Р28 Минск - Молодечно - Нарочь. Обвиняемый находился за рулем легкового Renault Laguna. По данным следствия, он ехал в сторону Молодечно по левой основной полосе за автомобилем ВАЗ. "В нем находились граждане России, 26-летний мужчина с супругой. Водитель ВАЗ, когда приблизился к перекрестку, начал снижать скорость, чтобы повернуть налево. В этот момент мужчина за рулем Renault проявил невнимательность и столкнулся с ВАЗом. От удара тот продвинулся вперед на встречную полосу, где столкнулся сначала с автопоездом Mercedes-Benz, а затем с легковой Honda СR-V.

В результате ДТП супруги из России с тяжкими травмами были госпитализированы. Установлено, что водитель Renaul Laguna создал своими неоправданными действиями угрозу безопасности дорожного движения, что связано с наступившими тяжкими последствиями.-0-