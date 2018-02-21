За незаконное перемещение валюты через границу мужчина оштрафован на 500 БВ и лишился $20 тыс.

21 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Житель Минского района за незаконное перемещение валюты через границу оштрафован на 500 БВ и лишился $20 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненской региональной таможне.

Мужчина возвращался из Литвы через пункт пропуска "Привалка" на легковом Mercedes-Benz. Для прохождения границы 25-летний белорус выбрал зеленый коридор, тем самым заявив, что не перемещает товары, подлежащие обязательному письменному декларированию. "Однако в ходе таможенного контроля было установлено, что водитель перемещает денежные средства различного номинала, сумма которых в эквиваленте составила более чем $30 тыс., что в три раза превышает сумму, разрешенную законодательством ЕАЭС к перемещению без письменного декларирования", - отметили в Гродненской региональной таможне.

По факту незаконного перемещения денежных средств было возбуждено уголовное дело. Суд Гродненского района вынес приговор, согласно которому за контрабанду денежных средств мужчина должен уплатить штраф в размере 500 базовых величин (1 БВ сейчас равна Br24,5). Денежные средства в эквиваленте более $20 тыс. конфискованы.

Перемещаемые через границу наличные денежные средства в эквиваленте свыше $10 тыс. подлежат обязательному таможенному декларированию, напомнили в таможне.-0-