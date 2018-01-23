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Задержание краснопольского насильника вопрос времени - УВД

Происшествия 23.01.2018 | 11:20
Александр Ковальчук. Фото из архива
Александр Ковальчук. Фото из архива

23 января, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Задержание подозреваемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних девочек в Краснопольском районе - вопрос времени. Об этом заявил сегодня во время пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, начальник УВД Могилевского облисполкома Александр Ковальчук.

"После обращения к общественности с просьбой о помощи в поиске подозреваемого мы получили новую информацию, что позволило расширить круг поиска. Я уверен, что установление самого лица - это вопрос времени. У нас в настоящее время достаточная доказательная база, чтобы привлечь его к ответственности", - сказал Александр Ковальчук.

По его словам, все такие преступления трудно раскрывать, потому что подобные злоумышленники в большинстве могут вести вполне добропорядочный образ жизни, работать и иметь семью.

"Мы ведем кропотливую работу по установлению этого лица, и надеюсь, что привлечем его к уголовной ответственности", - сказал Александр Ковальчук.

Как сообщалось, первый факт нападения был зарегистрирован 30 июня 2016 года. В лесном массиве около автодороги д. Сидоровка - д. Городецкая Краснопольского района к 11-летней школьнице подошел мужчина. Угрожая девочке ножом, он совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

Приметы нападавшего: 30-35 лет, рост 175-180 см, волос короткий светлый, глаза серо-голубые. Был одет в камуфлированный костюм (цвета высохшей травы), куртку на замке, матерчатые темные кроссовки, кепку темного цвета. При себе имел нож, вещевой мешок темного цвета, небольшого размера темную мужскую сумку с накладными карманами на замках (3-4 шт.) на ремне через плечо.

Второй случай произошел более года спустя - 17 сентября 2017 года в лесопосадке около ул. Строителей на окраине Краснополья (на расстоянии не более 2,5 км от места, где случилось первое нападение). Жертвой снова стала 11-летняя девочка. Когда школьница шла с занятий домой, сзади к ней подошел мужчина, завел ее вглубь лесопосадки и совершил насильственные действия сексуального характера. С собой у него было покрывало, которое он расстелил на землю.

В том, что преступление совершил один и тот же человек, милиционеры не сомневаются. В обоих случаях у мужчины на руках были черные перчатки и белая повязка на лице (с оранжевой и красной полосой), обеим потерпевшим он завязывал глаза. Вторая девочка отметила, что нападавший был плотного телосложения и имел ярко выраженный живот. Говор его был городской.

Оперативники предполагают, что у злоумышленника могут быть еще жертвы, в том числе в других районах Могилевской области, граничащих с Краснопольским. В приграничной Брянской области России похожих преступлений за последнее время зафиксировано не было.-0-

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Теги
МВД, Могилевская область, насилие
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