3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Закладчик с 380 г психотропов задержан в Минске, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Подозреваемого задержали по месту его жительства в доме на ул.Кедышко. Оперативники установили, что он занялся преступной деятельностью в Минске около двух месяцев назад и уже успел сделать несколько десятков закладок.

В квартире было обнаружено 380 г альфа-PVP и 0,1 гашиша. Выяснилось, что психотроп он сбывал, а гашиш приобретал для собственного потребления.

Задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности на территории России за хранение наркотиков. Сейчас в его отношении возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов). Он заключен под стражу.-0-

ГУВД Мингорисполкома