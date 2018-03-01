Заключенный пытался сбежать из мозырской колонии

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заключенный 26 февраля пытался сбежать из исправительной колонии №20 в Мозыре, военнослужащий внутренних войск предотвратил побег. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе внутренних войск МВД.

Часовой на наблюдательной вышке заметил, как осужденный с зимней курткой в руках приблизился к предупредительному ограждению. "Военнослужащий тут же крикнул: "Стой! Назад!", но мужчина преодолел заграждение и оказался во внутренней запретной зоне. Нажав тревожную кнопку, часовой окрикнул его еще раз. Это не дало никакого результата - нарушитель направился уже к основному ограждению. Поэтому военнослужащий произвел предупредительный выстрел вверх, - рассказали в пресс-службе. - Звук выстрела на беглеца подействовал. По команде часового он лег на землю и положил руки за голову".

Контролер 3-го отдельного стрелкового батальона войсковой части 5525, старший сержант Виктор Батинев.

Незамедлительно к месту происшествия прибыл войсковой наряд, который задержал нарушителя. По периметру выставили усиление. А также прибыла и следственно-оперативная группа. Она будет разбираться, почему осужденный, у которого уже в мае этого года заканчивался срок отбывания наказания, решился на побег.

Остановил нарушителя контролер 3-го отдельного стрелкового батальона войсковой части 5525 старший сержант Виктор Батинев, который служит в подразделении относительно недавно. Несмотря на это, в данной нештатной ситуации он действовал четко и профессионально.-0-

Фото внутренних войск МВД