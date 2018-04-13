Завершено расследование дел о взяточничестве руководителей некоторых агропромышленных предприятий

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Завершено расследование ряда уголовных дел о взяточничестве в отношении должностных лиц некоторых предприятий агропромышленного комплекса. Об этом сообщила БЕЛТА официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова.

Главное управление по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции центрального аппарата Следственного комитета завершило расследование нескольких уголовных дел в отношении должностных лиц предприятий агропромышленного комплекса. По данным следствия, с июля 2016 по апрель 2017 года они получали взятки за обеспечение своевременной и полной оплаты поставленной коммерческой организацией продукции - кормовых добавок и ветеринарных препаратов.

Прокурору для направления в суд переданы уголовные дела по обвинению: заместителя директора УП "Минская овощная фабрика", гендиректора ОАО "Слонимский мясокомбинат", директора УП "ЖодиноАгроПлемЭлита", директора ОАО "Смолевичский райагросервис", директора ОАО "Вилейский комбикормовый завод", директора УП "Борисовский комбинат хлебопродуктов". Указанные лица освобождены от занимаемых должностей.

Суммы взяток по установленным предварительным следствием эпизодам составили до $3,5 тыс. "Размер получаемых вознаграждений определялся в процентном соотношении - до 10% от сумм, перечислявшихся в адрес коммерческой организации, и в зависимости от сроков их перевода. Действия обвиняемых квалифицированы по чч. 1, 2 ст. 430 УК (получение взятки). Кроме того, бывшему директору ОАО "Смолевичский райагросервис" предъявлено обвинение по иным фактам преступлений против интересов службы, связанных с причинением в крупном размере ущерба возглавляемому им предприятию, существенного вреда правам граждан, государственным и общественным интересам", - рассказала Юлия Гончарова.

Завершается также расследование уголовного дела в отношении первого заместителя председателя правления Белкоопсоюза, обвиняемого в получении взяток за аналогичные противоправные действия.-0-