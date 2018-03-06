Завершено расследование ДТП под Солигорском, в котором мать и младенца выбросило из салона

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Завершено расследование аварии под Солигорском, в которой мать и шестимесячного ребенка выбросило из салона, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Управление Следственного комитета по Минской области завершило расследование уголовного дела об аварии с тяжкими последствиями, которая произошла 8 августа 2017 года в Солигорском районе. Обвиняемым признан 35-летний житель Солигорска - плотник местного предприятия. "Мужчина на Рeugeot 605 ехал по дороге Р23 Минск-Микашевичи в сторону Солигорска. У д.Стародворцы он мог беспрепятственно видеть припаркованные у правого края проезжей части легковушки ВАЗ и Volkswagen Passat, однако проявил преступную невнимательность, - отметила Татьяна Белоног. - Он занимался поисками сигарет в салоне, чтобы закурить во время движения. Поэтому отвлекся от управления. Машина выехала за пределы проезжей части, где столкнулась с ВАЗ, а затем с Volkswagen Passat".

На заднем сиденье Volkswagen находилась женщина с шестимесячным ребенком на руках. Мать и ребенка в результате столкновения выбросило из салона. Женщина получила телесные повреждения, которые по признаку опасности для жизни относятся к тяжким. Ребенок не пострадал.

Согласно медицинскому освидетельствованию, у водителя было зафиксировано 1,2 промилле алкоголя. Проведен комплекс процессуальных и следственных действий, проанализированы экспертные заключения, показания свидетелей и очевидцев. "Действия обвиняемого квалифицированы следствием по ч.4 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения), - проинформировала Татьяна Белоног. - Учитывая активное сотрудничество со следствием, положительные характеристики, а также принятие мер по возмещению причиненного вреда, к обвиняемому на стадии предварительного следствия применена подписка о невыезде".

Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.-0-