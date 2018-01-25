25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Завершено расследование уголовного дела о хищениях на "Беларуськалии", сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Управление Следственного комитета по Минской области завершило расследование уголовного дела в отношении группы, которая занималась хищением денег у ОАО "Беларуськалий". "В результате совершенных противоправных действий на расчетный счет подрядчика было необоснованно перечислено более Br95 тыс. Принятыми следствием мерами обеспечено возмещение причиненного предприятию ущерба в полном объеме. Кроме того, наложен арест на имущество обвиняемых", - проинформировала Татьяна Белоног.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили проверочные мероприятия сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями Солигорского РОВД и службой безопасности "Беларуськалия". Обвиняемыми по уголовному делу признаны бывшее должностное лицо одного из рудоуправлений ОАО, а также директор и инженер коммерческого строительного предприятия. "Расследование установило, что бывший заместитель главного инженера одного из рудоуправлений вступил в преступный сговор с должностными лицами строительной организации, которая была выбрана подрядчиком для работ на объектах рудоуправления. Для хищения денег ОАО "Беларуськалий" мужчины умышленно подписывали учетные документы, акты о приемке выполненных работ, где значительно завышались объемы", - рассказала Татьяна Белоног.

Противоправные действия квалифицированы следствием по ч. 4 ст. 210 УК (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

Директор подрядной организации заключен под стражу. Остальные находятся под подпиской о невыезде. Уголовное дело изучено прокурором и направлено в суд.-0-