Женщина погибла в результате двойного наезда на трассе в Смолевичском районе

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женщина погибла в результате двойного наезда на трассе М1 в Смолевичском районе, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Инцидент произошел 8 марта около 21.30 на 390-м км автодороги Брест-граница России вблизи деревни Мостище Смолевичского района. Водитель автомобиля "Ивеко", направлявшийся в сторону границы с Россией, наехал на двигавшуюся по проезжей части женщину-пешехода. Затем на нее наехал автомобиль "Фольксваген-Пассат", которым управлял 30-летний житель Смолевичского района. Женщина от полученных телесных повреждений скончалась на месте аварии. Водитель "Ивеко" покинул место происшествия.

Фото УГАИ УВД Миноблисполкома

На территории Минской области был введен план "Перехват". Скрывшегося водителя задержали сотрудники ОГАИ Крупского РОВД на территории Толочинского района Витебской области, в 4 км от границы с Минской областью. Им оказался 31-летний минчанин. Только в текущем году он привлекался к административной ответственности по линии ГАИ пять раз по ч.3 и ч.9 ст.18.12 КоАП (нарушение правил эксплуатации транспортного средства). В ходе проверки установлено, что техосмотр на автомашину пройден не был, страховое свидетельство отсутствовало.

Погибшая 65-летняя женщина ранее привлекалась к административной ответственности, в том числе за нарушение ПДД пешеходами. Рядом с ней обнаружен пакет со спиртным. Светоотражающими элементами женщина обозначена не была.

По данному факту Смолевичским РОСК возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК.-0-