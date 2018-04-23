23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женщина упала на рельсы на станции метро "Фрунзенская", сообщается в твиттер-аккаунте Минского метрополитена, передает БЕЛТА.
Инцидент произошел сегодня утром в 8.28. "Пассажирке стало плохо и она упала на 1-й главный путь. Было снято напряжение, и сотрудники метрополитена вывели пассажирку через торцевую калитку. В 8.33 напряжение было подано и восстановлено движение поездов", - проинформировали в метрополитене.-0-
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