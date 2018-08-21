Женщина-водитель легковушки серьезно пострадала при столкновении с грузовиком под Ивье

21 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Женщина-водитель легковушки серьезно пострадала в столкновении с грузовиком под Ивье, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Авария с тяжелыми последствиями произошла неподалеку от станции Гавья. Водитель на автомобиле "Ниссан" выполняла левый поворот. Во время маневра она столкнулась с грузовиком ГАЗ. Он двигался по встречной и выехал из-за поворачивающего налево МАЗа.
Виновница столкновения с травмами была доставлена в реанимационное отделение ЦРБ.-0-
Фото ГАИ УВД Гродненского облисполкома
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