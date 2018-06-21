Житель Чашникского района 10 лет нелегально скупал металлолом

21 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Житель Чашникского района 10 лет нелегально занимался скупкой у населения лома и отходов металла, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Витебской области Андрей Лемнев.

Работники УДФР КГК по Витебской области пресекли незаконную деятельность мужчины 1983 года рождения, который на протяжении 10 лет занимался скупкой у населения и организаций черного и цветного металлов. Не являясь индивидуальным предпринимателем и не имея лицензии на данный вид деятельности, предприимчивый делец скупал как бытовой лом, так и неисправные легковые и грузовые автомобили, специальную технику. При этом для складирования металла он самовольно захватил и огородил земельный участок в сельском населенном пункте площадью 16 соток. Крупногабаритные неисправные транспортные средства бизнесмен хранил прямо на придомовой территории возле многоэтажного жилого дома.

При осмотре "хозяйства" финансовой милицией было изъято 48 т заготовленного лома черных металлов на сумму Br12 тыс. и наложен арест на 14 грузовых и специальных автотранспортных средств, предназначенных для сдачи в качестве лома, на сумму Br52 тыс. Также при содействии органов внутренних дел Смоленской области получены доказательства вывоза белорусом лома черных металлов в Россию и сдачи его заготовительным предприятиям. От данной деятельности нелегальный предприниматель получил Br362 тыс. дохода.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.233 УК (незаконная предпринимательская деятельность).-0-