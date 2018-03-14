Житель Ивацевичского района погиб при валке леса

14 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Березовском районе при валке леса погиб 50-летний мужчина, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.
Несчастный случай произошел 13 марта около 10.30 в лесном массиве вблизи деревни Мостыки. Неработающий житель деревни Чемелы Ивацевичского района занимался валкой леса. В какой-то момент на мужчину упало дерево. Полученная травма оказалась смертельной.
В настоящее время правоохранители проводят проверку, выясняют все обстоятельства гибели сельчанина.-0-
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