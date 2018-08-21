21 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Лунинецкого района сбил на дороге односельчанина и скрылся с места ДТП, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

В агрогородке Большие Чучевичи 19 августа в 7 часов утра на обочине без видимых признаков насильственной смерти обнаружен труп 60-летнего мужчины. По предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы, у сельчанина диагностированы переломы ребер и костей таза, образовавшиеся в результате ДТП. Сотрудники милиции восстановили картину произошедшего. Около часа ночи неработающий местный житель 1991 года рождения на автомобиле "Ауди 80" наехал на проезжей части на односельчанина. Участок дороги здесь был неосвещенный. Водитель с места аварии скрылся, а мужчина от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

Районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса. Подозреваемый задержан.-0-