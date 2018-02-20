Житель Мозыря и его посредник попали под суд за попытку дачи взятки правоохранителю

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Завершено расследование уголовного дела о покушении на дачу взятки в крупном размере должностному лицу правоохранительного органа, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Гомельской области Мария Кривоногова.

По версии следствия, 59-летний житель Мозыря попросил знакомого помочь в решении вопроса о незаключении под стражу своего сына. Тот стал фигурантом уголовного дела по факту особо злостного хулиганства. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, он бросил бутылку с пивом в лицо молодому парню возле игрового клуба. Мужчину задержали и водворили в изолятор временного содержания.

Отец хулигана договорился через посредника передать взятку должностному лицу правоохранительного органа. Знакомый отца обозначил сумму денежного вознаграждения - $4 тыс., хотя с посредником договорился на $1 тыс., а остальное в итоге присвоил себе. Однако все оказалось тщетно: правоохранитель не принял деньги.

При сборе доказательств вины фигурантов допрошены 30 свидетелей, проведены очные ставки и так далее. В итоге следствие квалифицировало действия обвиняемых по ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 431 (покушение на дачу взятки в крупном размере), ч. 1 ст. 13 ч. 1 ст. 431 (приготовление к даче взятки), ч. 3 ст. 209 (мошенничество, совершенное в крупном размере) Уголовного кодекса.

Уголовное дело изучено прокурором и направлено для рассмотрения в суд.-0-