Житель Новополоцка оштрафован почти на Br7,4 тыс. за изготовление мебели нелегально

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Новополоцка получил штраф в 300 базовых величин (Br7350) за подпольное изготовление мебели на заказ, сообщили БЕЛТА в Комитете госконтроля.

Мужчине, который в 2016-2018 годах занимался незаконной предпринимательской деятельностью на территории Полоцкого района, вынесен приговор.

Как отметили в КГК, на предпринимателя в финансовую милицию пожаловались заказчики, которым он подрядился делать встроенные кухни и шкаф-купе. Взяв предоплату, новополочанин свои обещания не выполнил, затягивал сроки или работал некачественно, недостатки устранять отказывался, а затем перестал отвечать на телефонные звонки. Мебельщик не давал никаких документов, в том числе договоров, подтверждающих оплату.

Всего клиентами недобросовестного "бизнесмена" стали 17 человек, сумма полученного нелегально дохода превысила Br35 тыс. Был обнаружен подпольный цех, выявлены поставщики материалов.

На жителя Новополоцка возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 233 УК (незаконная предпринимательская деятельность), он вину признал полностью и принял меры к исполнению договорных обязательств. В отношении него составлено 20 протоколов за то, что он принимал оплату иностранной валютой.-0-