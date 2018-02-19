Житель Славгорода подвез к дому пьяных пассажиров и оставил замерзать на улице

19 февраля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Славгородским районным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело в отношении жителя Славгорода, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК (оставление в опасности). Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

Мужчина подвозил домой в Славгородском районе двух родных братьев 1973 годов рождения. Они находились в состоянии сильного алкогольного опьянения и самостоятельно выйти из машины не смогли. Водитель вытащил братьев из автомобиля, положил на покрытую снегом землю возле их домовладения и оставил в опасном для жизни и здоровья состоянии. В таком состоянии они пролежали с 17 часов до 9 часов следующего дня. В результате братья получили переохлаждения, относящиеся к тяжким телесным повреждениям.

"Следователями проводятся необходимые следственные действия, назначен ряд экспертных исследований. С целью изучения личностей участников уголовного процесса следователи собирают характеризующие материалы", - сказала Оксана Соленюк.-0-