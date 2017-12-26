Житель Верхнедвинска обвиняется в жестоком убийстве отца

26 декабря, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Ранее судимому жителю Верхнедвинска предъявлено обвинение в убийстве с особой жестокостью, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области Светлана Сахарова.

Следственным управлением УСК по Витебской области завершено расследование уголовного дела в отношении ранее неоднократно судимого жителя Верхнедвинска. По данным следствия, вечером 3 июня пьяный 43-летний мужчина во время конфликта с родителями учинил дебош. “Мать пыталась защитить супруга от насильственных действий сына. Но когда агрессор узнал о том, что женщина вызвала милицию, стал угрожать убийством. Опасаясь за свою жизнь и здоровье, женщина была вынуждена покинуть квартиру”, - рассказала Светлана Сахарова.

Обозленный обвиняемый выместил всю агрессию на отце: ножом нанес ему большое количество ударов по различным частям тела, в том числе в места расположения жизненно важных органов. Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия от множественных колото-резаных ран.

Следователи квалифицировали действия обвиняемого по ч.1 ст.366 Уголовного кодекса (насилие и угроза насилием в отношении иного лица, выполняющего общественный долг по пресечению правонарушения, в целях воспрепятствования законной деятельности и принуждения к изменению характера этой деятельности, из мести за выполнение общественного долга). Также ему предъявлено обвинение по п.п. 6, 10 ч. 2 ст. 139 УК (убийство, совершенное с особой жестокостью, близких лица, в связи с выполнением им общественного долга). С момента задержания обвиняемый заключен под стражу.

При осмотре квартиры, где произошло убийство, следователи изъяли различные предметы и четыре ножа со следами крови потерпевшего, по которым проведены исследования. По уголовному делу получены заключения более 25 медико-криминалистических, судебно-медицинских, химических, дактилоскопических, биологических и других экспертиз. Согласно заключению комплексной стационарной амбулаторной судебной психолого-психиатрической экспертизы обвиняемый в момент совершения противоправных действий мог сознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими.

Расследование завершено, материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.-0-