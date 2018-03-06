6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Волковыска подозревается в поджоге чужой дачи, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.

В ночь на 25 февраля в одном из садовых товариществ Волковыска горела дача. Почти все имущество огонь уничтожил, пострадавших не было. После того, как пожар был ликвидирован спасателями, следователи и эксперты в присутствии вызванных из города владельцев дома осмотрели место происшествия. "Основной версией следствия стал поджог, было возбуждено уголовное дело по факту умышленного уничтожения имущества, совершенного общеопасным способом (ч.2 ст.218 УК). Следователи и сотрудники милиции установили личность подозреваемого. Им оказался неработающий 26-летний житель Волковыска, который ранее привлекался к уголовной ответственности за кражи и угоны", - проинформировал Сергей Шершеневич.

Расследование продолжается. Обстоятельства и мотивы поджога устанавливаются, допрашиваются потерпевшие и свидетели. Осматриваются и исследуются изъятые с места происшествия следы и вещественные доказательства. Готовится проведение пожарно-технической и криминалистических экспертиз, которые выполнят специалисты управления Госкомитета судэкспертиз по Гродненской области. Собираются материалы, характеризующие личность подозреваемого. Устанавливается размер причиненного им материального ущерба для принятия мер по его возмещению. Проводятся иные следственные действия.-0-