Жительница Барановичей пыталась обменять банкноту в $5 с приклеенным нулем

28 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Необычная фальшивая купюра была изъята в одном из банков города Барановичи, сообщила БЕЛТА официальный представитель Барановичского ГОВД Ольга Давидович.

Инцидент произошел утром 23 апреля. В филиале одного из банков города наряд оперативно-дежурной службы ГОВД задержал неработающую местную жительницу 1979 года рождения. Женщина предъявила к обмену купюру достоинством $50 с признаками подделки. По заключение эксперта, на купюру в $5 была наклеена цифра 0. Задержанная пояснила, что эту купюру дала ей мать-пенсионерка, которая в свою очередь нашла ее в вещах покойного мужа. О том, что деньги поддельные, обе женщины не знали.

По факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.221 УК (изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг).-0-