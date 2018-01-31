31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жительница Бобруйска полгода обманом получала детское пособие, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.
Бобруйский межрайонный отдел СК расследует возбужденное в отношении 29-летней женщины уголовное дело по факту мошенничества (ч.1 ст.209 УК). "Первоначальные следственные действия показали, что жительница Бобруйска утаила, что рожденный в 2016 году малыш был изъят из семьи специалистами по охране прав детства, и с января по июль 2017 года она получала пособие по уходу за ребенком. Общая сумма полученных денег составила более Br1,7 тыс.", - рассказала Оксана Соленюк.
У жительницы Бобруйска в январе 2017 года были изъяты двое детей - 2014 и 2016 годов рождения. "Они были направлены в специальное детское учреждение здравоохранения. Женщина же была осуждена за уклонение от возмещения расходов, затраченных государством на содержание детей, которые находятся на гособеспечении (ч.2 ст. 174 УК)", - добавила Оксана Соленюк.
В рамках расследования допрашиваются свидетели, проводится осмотр изъятых документов.-0-
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