31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жительница Бобруйска полгода обманом получала детское пособие, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

Бобруйский межрайонный отдел СК расследует возбужденное в отношении 29-летней женщины уголовное дело по факту мошенничества (ч.1 ст.209 УК). "Первоначальные следственные действия показали, что жительница Бобруйска утаила, что рожденный в 2016 году малыш был изъят из семьи специалистами по охране прав детства, и с января по июль 2017 года она получала пособие по уходу за ребенком. Общая сумма полученных денег составила более Br1,7 тыс.", - рассказала Оксана Соленюк.

У жительницы Бобруйска в январе 2017 года были изъяты двое детей - 2014 и 2016 годов рождения. "Они были направлены в специальное детское учреждение здравоохранения. Женщина же была осуждена за уклонение от возмещения расходов, затраченных государством на содержание детей, которые находятся на гособеспечении (ч.2 ст. 174 УК)", - добавила Оксана Соленюк.

В рамках расследования допрашиваются свидетели, проводится осмотр изъятых документов.-0-