22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жительница Гродненской области нашла в упаковке с мясной продукцией фалангу пальца, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.
"От жителя Гродненской области поступило сообщение об обнаружении в упаковке с мясной продукцией фаланги пальца. Продукция произведена на одном из предприятий Минской области. Проводится проверка", - проинформировали в управлении.
Не исключается, что инцидент имел место в результате происшествия на производстве.-0-
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