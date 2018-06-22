22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жительница Гродненской области нашла в упаковке с мясной продукцией фалангу пальца, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

"От жителя Гродненской области поступило сообщение об обнаружении в упаковке с мясной продукцией фаланги пальца. Продукция произведена на одном из предприятий Минской области. Проводится проверка", - проинформировали в управлении.

Не исключается, что инцидент имел место в результате происшествия на производстве.-0-