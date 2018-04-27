27 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Жительница Лиды попыталась дать взятку сотруднику ГАИ, сообщили БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

В деревне Бояры Вороновского района инспектор остановил кроссовер под управлением 49-летней жительницы Лиды для проверки документов. Оказалось, что у машины не пройден техосмотр. Водителя пригасили проследовать в служебный автомобиль. "Там нарушительница неоднократно высказывала намерение дать взятку, чтобы ее не привлекали к ответственности. Она сначала упрашивала, а потом засунула в сумку со служебной документацией милиционера Br25", - рассказали в ГАИ региона.

В отношении нарушительницы Вороновским РОСК возбуждено уголовное дело.-0-