Жительница Польши бросилась в Западный Буг за своей собакой и нарушила госграницу

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жительница Польши бросилась в Западный Буг за своей собакой и нарушила режим государственной границы. Такая информация размещена на сайте Государственного пограничного комитета, сообщает БЕЛТА.

Брестским пограничникам от польских коллег поступила информация, что на белорусской территории, возможно, находится гражданка Польши. Во время проверки на берегу реки Западный Буг тревожная группа обнаружила 31-летнюю женщину. Выяснилось, что она бросилась в реку, пытаясь вытащить свою сбежавшую собаку. Однако сильное течение унесло женщину на белорусскую сторону. Пограничники оказали ей необходимую помощь.

В связи с нарушением режима границы и правил пребывания в отношении гражданки Польши составлены процессуальные документы. После завершения всех формальностей ее отправили домой.-0-