Наказания за коррупционные преступления в 2017 году

В 2017 году 694 человека осуждено за преступления коррупционной направленности - на 22% больше, чем в 2016 году (569 лиц).

307 человек (44,2%) приговорены к различным срокам лишения свободы;

у 246 человек (35,5%) конфисковано имущество;

491 человек (70,8%) лишен права занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью;

9 человек (1,3%) лишены воинского или специального звания;

137 человек (19,7%) получили штрафы.

Наиболее распространенные преступления коррупционной направленности:

хищение путем злоупотребления служебными полномочиями (ст.210 УК) - 240 лиц (34,6%);

получение взятки (ст.430 УК) - 154 лица (22,2%);

дача взятки (ст.431 УК) - 126 лиц (18,2%);

злоупотребление властью или служебными полномочиями (ст.424 УК) - 108 лиц (15,6%);

превышение власти или служебных полномочий (ст.426 УК) - 34 лица (4,9%).

Источник: Верховный суд Беларуси.