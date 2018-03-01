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Запрет на лов рыбы

Запрет на лов рыбы

01.03.2018 | 15:40

Запрет на лов щуки вводится с 1 марта по 15 апреля во всех областях страны, кроме Витебской, где запрет будет действовать с 9 марта по 25 апреля.

Сроки весеннего запрета на лов рыбы в Беларуси:

с 20 марта по 18 мая - в Брестской и Гомельской областях,

с 1 апреля по 30 мая - в Минской, Могилевской и Гродненской областях,

с 10 апреля по 8 июня - в Витебской области.

В период запрета разрешается любительское рыболовство:

в светлое время суток;

с берега (без захода в воду) либо со льда, с искусственных сооружений*;

одной удочкой с одним крючком

или одним спиннингом, оснащенным искусственной приманкой,

с одним одинарным, двойным или тройным крючком.

Маломерными судами в период запрета пользоваться не разрешается.

Штраф** за незаконную рыбную ловлю - до 50 базовых величин (БВ), или привлечение к уголовной ответственности, если размер вреда превысит 100 БВ.

* За исключением железнодорожных и иных мостов, плотин, шлюзов, насосных станций и прочих гидротехнических сооружений, в отношении которых установлены ограничения и запреты на хозяйственную и иную деятельность, и на расстоянии ближе 50 м в обе стороны от них.

** За каждую незаконно добытую особь нарушители будут обязаны возместить причиненный природе вред, который в период нереста рыбы и запрета на ее лов исчисляется в троекратном размере. Например, за одну щуку во время весеннего нереста придется заплатить 9 БВ, сом "потянет" на 12 БВ, судак - на 18 БВ.

Источник: пресс-служба Госинспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси.

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