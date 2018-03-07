Харизматичный лидер группы Atlantica Алекс Дэвид в последние четыре года активную концертную деятельность не вел, переключившись на написание песен для других исполнителей. Но перерыв в творчестве музыканта закончился, и сегодня он не просто напомнил о себе, а вернулся на сцену с новыми идеями. В Минске в первый день весны состоялся концерт Atlantica "Абсолютная любовь", который украсит праздничный телеэфир. О концерте, поисках себя и творческом зуде Алекс Дэвид рассказал в интервью корреспонденту БЕЛТА.

- Хорошо помню расцвет группы: песни Atlantica звучали, как говорят, из каждого утюга. Европейская музыка да еще сценические имена на иностранный лад.

- Группа возникла 15 лет назад довольно странным образом. С Павлом Барановским мы записали демоверсию песни. Я показал ее на радио "Юнистар", которое запускал в свое время, и команда приняла решение выпускать в эфир немедля. Причем название команды Atlantica родилось тут же. Я оказался не готов к такому решительному повороту, но без меня меня женили, и уже через неделю не было белорусской радиостанции без Atlantica в эфире.

Признаться, как двигаться дальше, толком не знал, но четко понимал, что без проработанной концепции, без создания имиджа артиста, без грамотной упаковки продукта двигаться нельзя. Тогда же мы познакомились с Димитром, и я предложил ему стать вторым исполнителем. Подключились пиар-специалисты, и вокруг группы стало создаваться информационное поле.

Atlantica всегда давала поводы для разговоров, скандальных историй. В течение полугода до первого концерта в июле 2003 года группа оставалась недоступной для СМИ. Первое телеинтервью мы дали всего в течение пяти минут и при этом были в масках. Эффектности придавала команда: администраторы, гримеры, охранники. Мы не делили ни с кем гримерку, что было непременным условием участия в концертах. Мы первые артисты, вышедшие на сцену в образе денди. Первый альбом группы был мегауспешным, он разошелся сумасшедшим тиражом за считанные часы. Потом вышел второй, радикально другой, еще через несколько лет третий. За короткий промежуток времени мы умудрились сделать очень-очень много. Но в какой-то момент стало понятно, что для развития нужен выход за пределы страны. И Atlantica отправилась в Париж.

- Признаться, так и думала, что вы живете не в Беларуси.

- Я много времени провожу во Франции. Когда у тебя контракт с лейблом, тогда ты должен там жить, летать столь часто не получится. Но все же я говорю, что живу в Минске. Мне здесь комфортно.

Уехав в 2011 году уже вместе с Яном Бриттом (Иваном Подрезом), мы быстро нашли контакты, подписали первые договоры. Много выступали, но из-за некомпетентного управления начались реальные проблемы с продвижением. И в 2015 году я расторгнул контракт. Тогда же все настолько обострилось, что не знал, чего хочу, мне было неинтересно продолжать в том же духе. Взял тайм-аут и сказал себе: "Жди. Тебе есть чем заняться". Я писал и пишу для артистов Беларуси. С 2012 года являюсь членом старейшего в мире французского авторского общества Sacem и пишу для исполнителей Франции. Занимаюсь вокальным коучингом. Выпустил несколько треков и эпизодически выступал. Нет, я не сидел и смотрел телевизор и читал книги, хотя было и это. Но к активной деятельности был не готов.

Фото Дениса Бурмакина

- Кризис среднего возраста?

- Наверное. Когда мне стукнуло 40 лет, захотелось все поменять радикально. Решил, что буду делать стулья. На полном серьезе начал изучать вопрос, общался на этот счет со знающими друзьями. Потом все-таки подумал, что надо остановиться, и все закончилось на уровне идеи.

- А в качестве телеведущего попробовать себя не было интереса?

- Лет восемь назад возникла идея создать телепередачу подобно "Школе злословия" Татьяны Толстой и Авдотьи Смирновой. Тогда мы еще не сотрудничали как соавторы, как музыканты с Иваном Подрезом и обсуждали такую возможность. Ее прорабатывали, но потом произошли изменения на телеканале, и проект не получил хода.

Я ортодокс в этом отношении: если ты музыкант, то музыкант. Не чувствую себя потенциальным телеведущим, радиоведущим. Хотя один раз в качестве журналиста делал репортажи для радио ОНТ с "Евровидения" в Москве в 2009 году. Тогда мне хотелось узнать, как устроен этот конкурс. Но это был разовый опыт, хотя будучи в числе тех, кто создавал радио "Юнистар", не однажды получал предложения выйти в эфир.

Фото Дениса Бурмакина

- Так что же после похорон идеи со стульями?

- Творческий зуд начался год назад, и я стал искать ответ на вопрос, каким артистом хочу быть сегодня и до какого возраста петь. Понял, что могу представить себя на сцене лет до 65-70, но исполнять не только электро-рок, поп. Ближе стала другая музыка. Я всегда любил Фрэнка Синатру, Шарля Азнавура, Мирей Матье, которую впервые услышал в три года. Именно ее исполнение вызвало у меня желание учить французский. Когда понял, что хочу петь такую музыку, сложился проект "Абсолютная любовь" с оркестром Premier Orchestra. В его составе высокопрофессиональные музыканты, и я рад, что новые песни и лучшие хиты Atlantica зазвучали в оркестровой аранжировке. Спасибо, кстати, продюсеру и идейному вдохновителю коллектива Андрею Калине. К тому же программу еще на этапе подготовки пригласили на гастроли во Францию, Бельгию и Германию.

В программу вошли шлягеры из мирового кинематографа: композиции, знакомые публике благодаря голосам Фрэнка Синатры, Шарля Азнавура, Эдит Пиаф, Барбары Стрейзанд и Адель. В концерте также приняли участие замечательная вокалистка Искуи Абалян, 12-летний Никита Белько, который сейчас борется в проекте "Голос. Дети", и молодой исполнитель Алексей Кулешов.

Для Искуи я пишу. Это певица не попсы, очень интеллигентный человек, артистка, на которую приятно смотреть и слушать, она обладает энергией, шармом. Юное дарование Никита Белько меня потряс, когда я его услышал. Детский голос я воспринимаю как краткосрочный этап. И после мутации, когда ты не знаешь, что с этим кошмарным ишачьим голосом делать, все может быть совсем по-другому. Но у Никиты такой голос нестандартный, на мой взгляд, очень мощный, и, надеюсь, так будет и дальше. Молодой исполнитель Алексей Кулешов - очень харизматичный, цельный, классный вокалист. В отношении него я сделал кое-какие пометки.

Фото Дениса Бурмакина

Сам я шучу на тему "Евровидения", мол, когда стукнет 60 лет, тогда поеду. Atlantica никогда не участвовала в отборе на этот конкурс, хотя нас не раз пытались склонить к такой мысли. Я писал для участников отбора: Венеры, Виктора Пшеничного, Джул Кравиц. Сейчас мне интересно было бы подготовить к конкурсу Алексея Кулешова. Мне кажется, я способен дать ему то, что необходимо, а он со своей стороны может достойно представить Беларусь. Когда за спиной артиста есть продюсер, который обладает коммуникационными, финансовыми ресурсами для грамотной подготовки, всегда это выигрышные варианты для страны в том числе, потому что не расходуются деньги налогоплательщиков.

- Этим объясняется решение жюри, в состав которого входили и вы, на нынешнем отборе на "Евровидение"?

- На самом деле на этом конкурсе важна песня, не голос. Alekseev мог в конкретный момент выступления иметь проблемы со связками. Каждый из участвовавших в финале артистов дает концертов во много крат меньше, чем он. А это всегда на износ. Во время выступления он мог быть просто не в форме. Как вокальный коуч скажу, что есть краткосрочные технологии, которые приводят голос в более чем приличную форму, что при необходимости будет сделано. Alekseev гармоничен, у него хорошая песня. В финале были неплохие вокалисты, но большинство также мазало. А вообще я судить не люблю, предпочитаю петь.

Фото Дениса Бурмакина

- Atlantica к своему 15-летию придет в новом составе?

- Сегодня Atlantica - это Алекс Дэвид. Но постепенно займусь сольной карьерой, а в проект приглашу новых персонажей. Да, есть неудачные примеры замены, но есть и такие, когда новый состав группы гармоничен. Во многом зависит, как примет зритель. А может, поставлю точку в истории Atlantica, не знаю. Но сегодня это я, я пою, и, возможно, через пару лет, а то и завтра, будет по-другому.

- Вы поете на французском, английском и русском языках?

- И на белорусском. Первая песня "Мы ў свеце не адны" появилась в 2010 году. И в прошлом году для Джули Кравиц написал песню на белорусском. Кстати, на нем мне легче пишутся стихи, чем на русском. Более того, я защищал диплом по переводу с французского на белорусский. Я люблю белорусский язык, в определенных ситуациях говорю на нем, чтобы подчеркнуть свою принадлежность к белорусам. С французским у меня тоже все в порядке, французов удивляет зачастую мой уровень языка.

Фото Дениса Бурмакина

- Алекс, мы общаемся с вами впервые, но ощущение легкости, давнего знакомства установилось сразу.

- На самом деле я очень замкнутый человек. Редко впускаю в свое внутренне пространство чужих людей, потому что я интроверт. Есть круг близких людей, которых безмерно люблю и с ними открыт. Лет до 40 я терпеть не мог тусовки, появляться на публике и всегда был немножко мымрой в этом плане. Мне очень сложно было общаться с журналистами, потому что как филолог по первому образованию я капризен в плане написания материала, создания правильного информационного контекста. Не пытаюсь быть сложным, хотя, возможно, в околомузыкальных кругах бытует мнение, что я человек достаточно трудный, жесткий. Я, правда, жуткий перфекционист, всегда требую абсолюта во всем, прежде всего от себя. И капризен по отношению к себе в первую очередь. Не могу позволить себе плохо выглядеть, плохо петь, плохо вести себя на сцене.

Фото Дениса Бурмакина

- Если вы интроверт, как же на сцене оказались?

- А на сцене большое число интровертов, и самый известный - Алла Пугачева.

Почему так происходит, почему выступать комфортно? Мне всегда есть что сказать, мне кажется. Когда наступил период, я понял, что сказать нечего, то ушел и четыре года не вел активную концертную деятельность. Это самое важное - знать, зачем ты выходишь к зрителям. И иметь свое лицо, что не всем под силу.

Фото Дениса Бурмакина

- Алекс, занимаетесь спортом для поддержания формы и здоровья?

- Я ленивый в этом плане. Хожу в бассейн, летом езжу на велосипеде, дома есть тренажер, могу на него встать. Но принуждаю себя. Понятно, что стараюсь не терять форму. Хотя очень люблю сладкое, мучное. За годы бездействия довел себя до 113 кг, потом 20 кг сбросил, чему безмерно рад, потому что появилась отдышка, начали болеть суставы.

Уж чего мне не занимать - себя люблю. Люблю, когда хорошо одет, хорошо выгляжу. Мы с Димитром всегда были адептами стиля. Мне нравятся некоторые вычурные вещи, но без перегибов. Я за сдержанность, монохром. Люблю хорошую обувь, хорошие ароматы, сам их создаю вместе с белорусско-французской компанией Dilis уже не один год.

- Вы шопоголик?

- Друзья ненавидят ходить со мной по магазинам. Был случай, я в течение девяти часов кружил по одним и тем же, решая, что выбрать. Я всегда ищу конкретную вещь, не покупаю просто ради того, чтобы купить. Не заморачиваюсь по поводу брендов. Бренд, как правило, отвечает за качество, это единственное преимущество. Но если вижу, что сделано плохо, отказываюсь. Важно, чтобы вещь была добротной, стильной. Правда, иногда вкус меня подводит, жена тогда смеется, как мог это напялить. Но мы все делаем ошибки, и хотя я стремлюсь к безупречности, считаю, что нормально, когда случаются сбои.

Фото Дениса Бурмакина

- Как всякий курящий человек, наверняка, подумывали бросить?

- И не раз, даже по телевизору об этом говорил. Три года назад у меня была операция на гортани, к счастью, все завершилось благополучно без всяких последствий. Но тогда меня выбило из колеи направление в онкологический центр. И даже после этого снова начал курить. Пока не могу себя заставить.

- Находите какие-то особые слова, поздравляя женщин с 8 Марта?

- Дорогие женщины! Весны вам, весны в сердцах, весны в улыбках, весны в теплоте слов близких людей! И пусть так будет не только 8 Марта, но и каждый день!

Жанна КОТЛЯРОВА,

БЕЛТА.-0-